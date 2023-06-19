В Нижнем Тагиле прошёл финал первого творческого fashion-проекта «Напоказ»

44 финалиста творческого fashion-проекта «Напоказ» (6+) поучаствовали в модном дефиле, где представили одежду девяти уральских дизайнеров. Финал проекта, придуманного креативным кластером SAMORO.doc, состоялся 15 июня во Дворце культуры НТМК. «Напоказ» был создан для тех, кто хотел попробовать свои силы в индустрии моды. Большой финальный театрализованный показ не оставил зрителей равнодушными.

Участниками проекта «Напоказ» стали не только тагильчане, но и жители Екатеринбурга и Новоасбеста. На отборочном этапе было принято 82 заявки, в итоге после кастинга в проект попали 44 человека.

Проект «Напоказ» был создан при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Команда креативного кластера SAMORO.doc выиграла конкурс фонда и стала автором одного из шести проектов, которые получили организационную и финансовую поддержку.

«У каждого была возможность раскрыть себя, стать увереннее и попробовать свои силы в новой для себя отрасли — fashion-индустрии дизайна и моды. Помогала им в этом команда экспертов,большая часть которых является педагогами партнёров проекта модельной школы LiLEO. Показ стал ярким финалом проекта, после которого в социальных сетях нам посыпались вопросы, когда следующий сезон проекта “Напоказ”», — рассказали организаторы.

Ознакомившись с такими дисциплинами, как этикет, актёрское мастерство, хореография, дефиле, стилистика и психология, участники готовились к подиумному шоу. Дефиле было решено необычным образом: модели проходили не по прямой линии, как это принято, также всё действо сопровождалось перфомансами от хореографов.

Модели представили одежду брендов Натальи Мишуковой, Mankova, Coolclo, МИЛО, nekto.brand, одежду Яны Сивковой, Алины Шараповой, мотоэпикировку «Вектор» и верхнюю одежду от Невьянской мануфактуры. Все образы для участников стилисты подбирали индивидуально.

Для большинства участников пройти по подиуму — это мечта детства, которая осталась нереализованной по разным причинам. В проекте участвовали не только девушки, но и дети и даже молодые люди.