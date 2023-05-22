В Нижнем Тагиле прошёл девятый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»

21 мая в Нижнем Тагиле в девятый раз прошёл благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!» (6+). На старт забега вышли 1500 человек, включая детей. Его участниками стали сотрудники компании, жители Нижнего Тагила и пригорода, Качканара, Екатеринбурга, Кушвы, Верхней Салды, Невьянска.

Взрослые пробежали дистанцию 5 км, дети — 1 км. При регистрации на забег каждому участнику выдавались индивидуальный стартовый номер с чипом для фиксации времени забега, фирменная футболка, а на финише — памятная медаль.

«В ЕВРАЗе принято ставить и достигать амбициозные цели, а здоровый образ жизни способствует этому. Горняки и металлурги играют в хоккей, футбол, волейбол, кто-то всерьёз занимается бегом. Очень приятно видеть на девятом забеге “Дай пять!” такое большое количество спортсменов: наших работников и семей горожан. Встречаться на старте и видеть счастливые лица на финише забега ЕВРАЗа — неизменная традиция», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Победителем забега стал житель села Петрокаменского Евгений Марков, преодолевший 5 км с результатом 15,47 минуты. На втором месте Евгений Штейников, который финишировал на две секунды позже. Третье место забрал газовщик доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Пётр Медведев, он пришёл к финишу через две секунды после серебряного призёра.

В забеге среди женщин быстрее всех 5 км пробежала Алина Фаттахова, её результат — 18,57 минуты. На втором месте главный экономист отдела экономики основного производства дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Валентина Зыкова, на третьем — Евгения Свалова.

Среди мальчиков лидерами стали Артем Тукай, Лев Руденко, Иван Свалов. Среди девочек — Александрия Кинжусманова, Александра Скоробогатых и Кристина Марфута.

«Спортсмены и гости праздника с нетерпением ждали забега “Дай пять!”. Это событие — визитная карточка, гордость Нижнего Тагила. Все, кто посещает это масштабное спортивное мероприятие, надолго заряжаются энергией», — отметил первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Помимо соревнования, для гостей праздника была подготовлена концертная программа. На мероприятии работали развлекательные площадки, фотобудка и видеоспиннер, выступали вокальные и танцевальные коллективы ДК НТМК.

Каждый взрослый участник забега вносил благотворительный взнос. ЕВРАЗ намерен удвоить сумму собранных пожертвований. Средства будут направлены в нижнетагильскую начальную школу — детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы. На пожертвования прошлых лет были приобретены спортивные и уличные тренажёры, построены детская и спортивная площадки, приобретено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в спортзалах образовательных учреждений.