В минувшую субботу, 17 июня, в Нижнем Тагиле прошёл автоквест «ЕВРАЗ: последователи Демидовых». В этом году мероприятие было посвящено проекту ЕВРАЗа по реконструкции старого Демидовского завода. Автоквесты от ЕВРАЗа давно стали традиционными для Нижнего Тагила и Качканара, однако в этот раз провести выходной по-особенному решили сразу 27 команд. Примечательно, что в качестве члена одной из команд была заявлена собака. Её кличка была даже записана в стартовом протоколе.

Автоквест включал в себя 12 вопросов-загадок. Каждая приводила участников к какой-то точке на карте города, где они должны были найти код. Вопросы были непростыми и порой пускали участников по ложному пути. К счастью, каждые пять минут организаторы отправляли участникам по одной подсказке. Но на это уходило время, а время в случае с автоквестом — деньги, ведь побеждает самая быстрая команда, которая придёт к финишу раньше соперников. Трём самым быстрым командам организаторы традиционно дарят денежные призы. В этом году первое место заняла команда «Выкрутасы-nt», второе — «УХА F.A.M.I.L.Y», а третье место у команды «Уманетто». Они получили 10 000, 7000 и 5000 рублей соответственно.

Тематический квест подразумевает, что участники хорошо знают историю родного города и идеально ориентируются по карте. В этот раз даже ребята из тройки победителей порой шли по ложному пути, однако это не помешало им оказаться выше своих соперников в итоговой таблице.

«Наконец-то. Мы думали, что нас все уже обогнали, ведь в паре вопросов мы жёстко тупили, чуть ли не по 10 раз туда-сюда ездили от точки к точке. Самое сложное задание для нас было последнее, связанное с фрироуп-трассой от клуба “Азимут”. Непросто было и с мостом через пруд. Сразу поняли, что за место, но куда конкретно надо было бежать, допёрли не сразу. Ощущения от игры, как обычно, супер! Исходя из опыта думали, что находимся далеко позади от лидеров, так как обычно победитель осиливает трассу часа за полтора. Но оказалось, что в этот раз всем понадобилось больше двух часов», — рассказали на финише победители автоквеста, участники команды «Выкрутасы-nt».

Как это часто бывает, от заветной победы команду отделяли считаные шаги. Вот и участники команды «УХА F.A.M.I.L.Y», которые регулярно занимают высокие места в автоквестах ЕВРАЗа, на этот раз остановились в шаге от чемпионства, отстав от победителей всего на 5 минут.

«Мы на предпоследнем задании, когда надо было найти зелёную урну, приехали к “Азимуту”, постояли, поискали. Урну так и не нашли и только потом додумались приехать в парк “Народный”. Какое задание было самым сложным? Пожалуй, последнее, связанное с разгадыванием шифра из набора букв. Сейчас, после финиша, испытываем смешанные чувства, разочарованы задержкой на финальных вопросах. Наверное, могли победить. В целом мы изначально рассчитывали занять высокие места и в итоге оказались вторыми», — признались ребята из «УХА F.A.M.I.L.Y».

Впрочем, не для всех победа так важна. Многие получают удовольствие от участия, что порой и становится секретом их успеха. Бронзовым призёром летнего автоквеста в 2023 году стала команда «Уманетто», которая отстала от серебряных призёров всего на пару минут.

«Мы третьи! Это очень круто и здорово, немножечко даже вспотели! В этом году были классные задания, однако последнее нас подвело. До него всю дистанцию мы шли первыми, но в итоге замешкались, затупили. Немножко задержались и на задании у “Металлург форума”, но настроение всё равно супер! В нашей команде есть уже как опытные ребята, так и те, кто играет впервые, так что приятно занять высокое место», — рассказали участники команды «Уманетто».

Церемония награждения победителей, призёров и других участников автоквеста проходила у подножия Лисьей горы. Подарки и дипломы участникам вручили начальник отдела реализации социальных программ ЕВРАЗ НТМК Андрей Дубинкин и заместитель председателя профсоюзного комитета ОАО ЕВРАЗ НТМК ГМПР Тимофей Проскурнин.

Все участники получили множество подарков от партнёров автоквеста. В этом году ими стали: ресторан доставки «Голодная панда» , музыкальная студия «Серебряные струны», соляная пещера «Круиз», магазин натуральной косметики «Botanica», место впечатлений «Мам, хочу ещё!», компания по организации реалити-квестов «QUEST LOST», мягкий кинотеатр DEPO, ювелирный салон «Алмаз», парк-отель «Лесная» , Не школа барабанов, салон цветов «Дивная роза», шашлычная «Гранат», Гончарный двор, автошкола «Джек», фотостудия «MONO», конно-спортивный комплекс «Уралец», спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург-Форум», лазертаг-клуб «STELS» , арена виртуальной реальности VR-ARENA, компьютерный клуб «КиберПрайд» и магазин «Автозапчасти» на Красногвардейской, 2.