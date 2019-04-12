В Нижнем Тагиле прощания с Владиславом Тетюхиным не будет

Стало известно место и время прощания с уральским меценатом Владиславом Тетюхиным. Прощание и гражданская панихида состоятся в Верхней Салде 13 апреля с 12:00 до 15:00 по адресу: улица Энгельса, 32 (ДК им. Огаркова). Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Информация о прощании в госпитале, которая появилась накануне, не соответствует действительности.

Владислав Тетюхин скончался в Нижнем Тагиле на 87-м году жизни после продолжительной болезни. 9 апреля появилась информация, что Владислав Валентинович вторую неделю находится в реанимации.

Владислав Тетюхин — автор 131 изобретения и 100 научно-технических публикаций. В 1960 году удостоен Ленинской премии, в 1970 году награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 году — лауреат премии Совета Министров СССР, в 2000 году награждён Орденом Почёта, в 2009 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2007 году ему было присвоено звание почётного гражданина Свердловской области, он также является почётным гражданином Верхней Салды и Нижнего Тагила.