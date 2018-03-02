В Нижнем Тагиле промышленное предприятие задолжало работникам более 6 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле руководство промышленного предприятия задолжало более 50 работникам свыше шести миллионов рублей. Сотрудникам компании не платили с сентября 2015 по февраль 2016 года. Руководство предприятия возместило ущерб всем работникам только после того, как следственный отдел по Тагилстроевскому району СКР возбудил в отношении него уголовное дело за невыплату заработной платы (ст. 145.1 УК РФ). Установлением всех обстоятельств совершённого преступления также занималась прокуратура Тагилстроевского района. О каком предприятии идёт речь, в ведомстве уточнять не стали.

«Защита конституционного права граждан на вознаграждение за труд посредством уголовного преследования нерадивых работодателей продолжает оставаться одной из приоритетных задач органов Следственного комитета РФ. Действующим законодательством установлена строгая ответственность за частичную и полную невыплату заработной платы. За это работодателям грозит от одного года до трёх лет лишения свободы», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В 2017 году только прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила более 200 нарушений в сфере охраны труда. К административной ответственности привлечены более 50 работодателей. Органами Следственного комитета в прошлом году в этой сфере расследовались четыре уголовных дела. Два из них были прекращены в связи с добровольной выплатой заработной платы работодателем, ещё по двум делам материалы направили в суд.

Самым резонансным в прошлом году стало уголовное дело, возбуждённое против 34-летнего директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина. На проблемы рабочих НТЗТИ обратил внимание президент Владимир Путин. По версии следствия, Кокорин разработал план вывода денежных средств завода в подконтрольную фирму. С ООО «УралЭнергоМаш» были заключены фиктивные договоры поставки товара. Кокорин, как считает следствие, давал указания главному бухгалтеру о переводе средств на счёт «УралЭнергоМаша». По этой схеме с НТЗТИ было выведено около 23 миллионов рублей. Также Кокорин скрыл денежные средства завода в размере 4,9 миллиона рублей. Он был помещён под домашний арест и пробудет там до 26 марта 2018 года. Тагилстроевский районный суд продолжает рассмотрение этого дела.