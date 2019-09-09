В Нижнем Тагиле прокуратура запросила 19,5 лет на троих экс-полицейским, обвиняемым в пытках задержанного

Прокурор попросил Ленинский райсуд Нижнего Тагила назначить троим бывшим полицейским, обвиняемым в пытках задержанного Максима Червоткина, 19,5 лет на всех.

Как пишет Znak.com, гособвинение запросило 7 лет лишения свободы для Анатолия Леонова, 6,5 лет для Антона Лобанова и 6 лет для Дениса Бородачёва. Прокурор также потребовал на два года лишить полицейских права работать в правоохранительных органах.

Напомним, 3 октября 2018 года один из оперативников ОП № 21 Нижнего Тагила по поручению следователя по телефону вызвал Червоткина для дачи пояснений в целях проверки на причастность к совершению преступления. По версии следствия, сотрудники полиции предложили мужчине оформить явку с повинной, а в случае отказа угрожали физической расправой. Червоткин отказался, тогда оперативники начали избивать его, чтобы «принудить к даче признательных показаний в совершении какого-либо преступления с целью уменьшения числа нераскрытых преступлений». Мужчине нанесли не менее 20 ударов, надевали на голову пакет, чтобы перекрыть доступ кислорода, и заставляли отжиматься. Пытки продолжались всю ночь.

Подсудимые свою вину не признали. Оглашение приговора состоится 18 сентября.