В прокуратуре Нижнего Тагила рассказали, как полицейские выбивали показания из задержанного в ОП-21

В прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила рассказали подробности избиения 33-летнего местного жителя Максима Червоткина в отделении полиции № 21.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 4 октября 2018 года. По версии следствия, один из оперативников ОП-21 по поручению следователя в целях проверки на причастность к совершению преступления по телефону вызвал Червоткина для дачи пояснений. В одном из кабинетов отдела сотрудники полиции предложили мужчине оформить явку с повинной, а в случае отказа угрожали физической расправой.

«Поскольку задержанный продолжал пояснять, что он каких-либо преступлений не совершал, оперативные сотрудники, стремясь оказать давление на потерпевшего, подавить его волю и принудить его к даче признательных показаний в совершении какого-либо преступления с целью уменьшения числа нераскрытых преступлений, совершенных на территории, подведомственной отделу полиции № 21, незаконно применили в отношении потерпевшего физическое насилие: один из обвиняемых нанёс руками и ногами не менее шести ударов по туловищу и конечностям потерпевшего; также второй оперативник нанёс руками и ногами не менее 16 ударов по голове, туловищу и конечностям потерпевшего; в свою очередь третий оперативник нанёс руками и ногами не менее 16 ударов по голове, туловищу и конечностям потерпевшего, а также обвиняемые поочередно надевали на голову потерпевшего полимерные пакеты, затрудняя дыхание последнего. Кроме того, обвиняемые принудили потерпевшего к выполнению физических упражнений в виде приседаний и отжиманий, а также сковывали его руки специальным средством – наручниками. После совершения указанных действий, обвиняемые незаконно удерживали потерпевшего в здании отдела полиции №21 по надуманной причине (в связи с необходимостью прохождения супругой потерпевшего «полиграфа»), пока 04.10.2018 около 17 часов 41 минуты – потерпевший не был отпущен из отдела полиции №21», - рассказали АН «Между строк» в прокуратуре.

17 октября Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». 19 октября Ленинский райсуд Нижнего Тагила взял под стражу оперуполномоченных ОП № 21 Анатолия Леонова и Дениса Бородачёва. Третий фигурант дела, полицейский Антон Лобанов, с начала расследования дела находился в федеральном розыске. В мае он явился в следственный отдел. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.