В Нижнем Тагиле прокуратура закрыла детский палаточный лагерь на горе Белой ради избежания ситуации с «Холдоми»

Прокуратура Ленинского района закрыла детский палаточный лагерь на горе Белой из-за ряда нарушений, сообщает «Телекон». После ЧП в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, где в огне погибли четыре ребёнка, прокуратура Свердловской области потребовала от своих районных структур проверить все палаточные лагеря в регионе. Уже в минувшую пятницу, 26 июля, специалисты Роспотребнадзора, Госпожнадзора и прокуратуры выехали с проверкой на Белую, где проходили сборы воспитанников муниципальных спортшкол.

На Белой были установлены четыре палатки, в каждой из них по 13 коек — для 12 детей и одного тренера. За лето здесь прошло уже семь тренировочных смен-сборов. Сегодня дети должны были заехать на очередную смену, но сотрудники ведомств потребовали закрыть лагерь по итогам его посещения. Есть замечания по наличию действующих огнетушителей и электрических переносных фонарей.

Напомним, в ночь на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» произошёл страшный пожар. Сгорело 20 палаток, ещё шесть пострадало от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Погибли четверо детей.

По делу о пожаре были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежал детский оздоровительный лагерь, Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.