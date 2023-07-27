В Нижнем Тагиле прокуратура взыскала с виновника ДТП 900 тысяч рублей за моральный ущерб несовершеннолетнему 

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, пострадавшего в результате ДТП. Было установлено, что 9 апреля 2023 года на улице Мира в селе Бродово водитель легкового автомобиля допустил наезд на юного велосипедиста. В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе открытый перелом голени левой ноги и повреждение селезёнки. Помимо этого, мальчик получил психологическую травму из-за физических страданий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила направила в Пригородный районный суд исковое заявление в адрес виновника аварии. Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу несовершеннолетнего компенсацию в сумме 900 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.