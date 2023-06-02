В Нижнем Тагиле прокуратура требует от водителя, сбившего 8-летнего велосипедиста, компенсацию в размере 900 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд потребовала от водителя, сбившего 8-летнего велосипедиста, компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Заседание по этому делу состоится 17 июля 2023 года в Пригородном районном суде.

Напомним, 9 апреля 2023 года в селе Бродово у дома № 42 на улице Мира 34-летний водитель ВАЗ-2121 наехал на школьника-велосипедиста. В результате ДТП ребёнок получил травму головы и открытый перелом ноги, проходил стационарное и амбулаторное лечение. За рулём находился мужчина без водительского удостоверения. При этом он уже привлекался к ответственности за вождение автомобиля без прав в состоянии опьянения, однако в этот раз водитель был трезв.