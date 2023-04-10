ГИБДД Нижнего Тагила выясняет обстоятельства ДТП с несовершеннолетним велосипедистом

9 апреля в 16:30 в деревне Бродово под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием ВАЗ-2121 и 8-летнего велосипедиста, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате наезда ребёнок получил травму головы и открытый перелом ноги. Установлено, что автомобилем управлял 34-летний мужчина, у которого нет водительского удостоверения. При этом гражданин ранее привлекался к ответственности за вождение автомобиля без прав в состоянии опьянения. В этот раз водитель оказался трезвым.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2121, мужчина 1988 года рождения, двигаясь по улице Мира в сторону улицы Луговой, у дома № 43 при проезде нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который совершал левый поворот со второстепенной дороги», — рассказали в отделении по пропаганде Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Автоинспекторам водитель рассказал, что приобрёл автомобиль недавно для хозяйственных нужд. Он ехал по посёлку и не ожидал, что на перекрёсток выедет ребёнок на велосипеде. Родители мальчика пояснили, что сын вместе с сестрой гулял с разрешения мамы, которая в этот момент находилась дома вместе с младшими детьми. Со слов матери, с сыном регулярно проводятся разговоры о правилах дорожного движения.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, составили процессуальные документы и опросили очевидцев. В отношении водителя составили сразу 5 административных материалов: по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (за управление автомобилем без права управления), по ст. 12.3 КоАП РФ (за отсутствие при себе документов, предусмотренных ПДД РФ), по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (за отсутствие полиса ОСАГО), по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (за управление ТС при наличии технических неисправностей), по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке). Автомобиль помещён на штрафстоянку. Водителя вызвали на комиссию для принятия решения и проведения с ним профилактической работы.

Полицейские посетят школу, где числится пострадавший ребёнок, чтобы проверить организацию работы по обучению детей правилам безопасного поведения на проезжей части. Инспекторы намерены уделить особое внимание теме правил управления велосипедами.

Госавтоинспекция также обращается к родителям и напоминает, что, приобретая детям велосипеды и другие различные средства передвижения, необходимо не только проговаривать с ними безопасные места для катания, но и контролировать досуг детей во избежание дорожно-транспортных происшествий.

На проезжую часть несовершеннолетний велосипедист может выезжать только при достижении 14 лет. При движении на велосипеде у детей должны быть средства защиты: шлем, налокотники, наколенники и одежда со световозвращающими элементами.