В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку агента мусорного регоператора

Прокуратура Нижнего Тагила провела проверку Регионального информационного центра (АО «РИЦ»), который представляет интересы компании «Рифей» — регионального оператора по обращению с коммунальными отходами — и подтвердила законность его действий, сообщает пресс-служба РИЦ.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила рассмотрела жалобу потребителя коммунальных услуг по нарушению законодательства о защите персональных данных со стороны ООО «Компания «Рифей» и АО «РИЦ». Ведомство проверяло исполнение законодательства о персональных данных. В рамках проверки были запрошены приказы, регламенты, отчёты и другие документы по соответствующему направлению деятельности.

«Полный пакет документов и подробные разъяснения по работе с персональными данными, предоставленные сотрудниками АО "РИЦ", полностью удовлетворили прокуратуру Нижнего Тагила. По результатам проведённой надзорным органом проверки было вынесено определение прокуратуры об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Прокуратура подтвердила, что действия ООО "Компания "Рифей", являющегося региональным оператором по обращению с ТКО, и АО "РИЦ" (агента регионального оператора), связанные с обработкой персональных данных потребителей, являются законными и обоснованными, они не приводят к ущемлению интересов потребителя», — сообщили в РИЦ.

Ранее правомерность деятельности компании на предмет исполнения закона о персональных данных подтвердили также управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области, прокуратура Нижней Туры и Роскомнадзор.

«Региональный информационный центр» представляет интересы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Компания «Рифей» в 23 муниципалитетах Свердловской области. В зону ответственности АО «РИЦ» входят такие задачи, как ведение договорной кампании, начисление и приём платежей, претензионно-исковая работа и взыскание задолженности, а также консультирование клиентов по вопросам новой схемы обращения с ТКО.