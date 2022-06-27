В Нижнем Тагиле прокуратура поставила точку в скандальной истории с мальчиком, которого кондуктор грозился высадить из трамвая

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района поделилась результатами проверки в отношении МУП «Тагильский трамвай» по факту нашумевшей истории с 12-летним мальчиком, которого из-за недостающих двух рублей на оплату проезда кондуктор пытался высадить из трамвая. Инцидент произошёл 3 апреля 2022 года в обеденное время.

Напомним, впервые информация о случившемся появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» вечером 3 апреля. В посте история преподносилась от лица очевидца. По факту публикации проверки в отношении МУП «Тагильский трамвай» начали СК РФ и прокуратура Тагилстроевского района. Под личный контроль ситуацию взял и депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров.

После того как история получила общественный резонанс, 5 апреля в том же сообществе была опубликована новая запись, в которой были приведены слова пострадавшего мальчика. 12-летний школьник признался, что в тот момент, когда кондуктор попросил его выйти, за него заступились пассажиры и добавили два рубля на билет. После этого конфликт был исчерпан и подросток вместе со своей 15-летней подругой спокойно доехал до нужной остановки.

В итоге проверки прокуратурой Тагилстроевского района было установлено, что кондуктор МУП «Тагильский трамвай» ненадлежащим образом исполняет свои должностные обязанности. В ведомстве пояснили, что конфликт между подростком и кондуктором трамвая из-за неоплаты проезда действительно имел место, однако кондуктор не применял к мальчику физического воздействия, чтобы «вышвырнуть» его из вагона, как это было заявлено ребёнком изначально.

Кроме того, подтвердилась информация о том, что пассажирка трамвая, ставшая свидетельницей конфликта, добавила недостающую сумму тинейджеру, после чего конфликт был улажен.

После установления всех обстоятельств инцидента прокуратура вынесла представление в адрес директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова о привлечении замешанного в конфликте кондуктора к дисциплинарной ответственности. Представление было удовлетворено, после чего кондуктору был объявлен выговор. Замдиректора МУП «Тагильский трамвай» Сергей Шнайдер заявил телекомпании «Телекон» о том, что этот кондуктор работал с октября 2020 года и ранее в таких инцидентах замечен не был.

Напомним, с 1 мая 2021 года ни перевозчик, ни контролёр не могут требовать от ребёнка, который передвигается без сопровождения взрослых, покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке. Соответствующие изменения внесены 20 апреля 2021 года Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».