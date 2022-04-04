В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку «Тагильского трамвая» после высадки ребёнка, которому не хватило 2 рубля на проезд

Прокуратура Тагилстроевского района города Нижний Тагил начала проверку в отношении МУП «Тагильский трамвай» после того, как кондуктор высадил ребёнка, у которого не хватило двух рублей на оплату проезда. Инцидент произошёл 3 апреля около 14:00, когда в трамвай маршрута № 10 зашли двое подростков — мальчик и девочка. К ним подошёл кондуктор и попросил оплатить проезд. Девочка оплатила, а у юноши не хватило двух рублей, о чём он сообщил мужчине. Тот, в свою очередь, начал грубить и разговаривать на повышенных тонах. Когда трамвай подъехал к следующей остановке, кондуктор схватил подростка за капюшон куртки и выставил его из трамвая. Вместе с ним вышла и девочка, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Директор НТ МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов сообщил АН «Между строк», что сейчас по данному факту проводится внутренняя проверка.

Напомним, с 1 мая 2021 года ни перевозчик, ни контролёр не могут требовать от ребёнка, который передвигается без сопровождения взрослых и не достиг 16-летнего возраста, покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке. Соответствующие изменения внесены 20 апреля 2021 года Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».