«Сначала публикуют непроверенную информацию, а потом человеку грозит серьёзное наказание». История с мальчиком, которого высадили из трамвая в Нижнем Тагиле из-за нехватки двух рублей, может оказаться фейком 

В истории с мальчиком, которого в Нижнем Тагиле 3 апреля кондуктор выставил из трамвая № 10, появились новые подробности.

Напомним, вечером 3 апреля в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» появилась запись о том, как днём из трамвая № 10 кондуктор высадил мальчика, которому не хватало двух рублей на оплату проезда. Информация в посте преподносится от лица очевидца по имени Никита, по словам которого кондуктор схватил подростка за капюшон куртки и выставил из трамвая. Вместе с ним вышла и его подруга, которая оплатила проезд. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

После публикации материала СК и прокуратура Тагилстроевского района начали проверки в отношении МУП «Тагильский трамвай». Ситуацию под личный контроль взял и депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров.

Заместитель директора МУП «Тагильский трамвай» Сергей Шнайдер косвенно подтвердил телекомпании «Телекон» факт конфликта юного пассажира и кондуктора, заявив, что в своей объяснительной их сотрудник сослался на «сдавшие нервы». По словам Шнайдера, мужчина работает у них с октября 2020 года и ранее в таких инцидентах замечен не был.

5 апреля в паблике «Инцидент Нижний Тагил» появилась новая запись, в которой, предположительно, приводятся комментарии того самого мальчика Никиты, которого якобы высадил кондуктор. 12-летний школьник признался, что в тот момент, когда кондуктор попросил его выйти, за него заступились пассажиры и добавили 2 рубля на проезд. После этого конфликт был исчерпан и подросток вместе со своей 15-летней подругой спокойно доехал до нужной остановки.

«Мне очень стыдно! Я не хочу, чтобы из-за моей необдуманной выходки наказали человека. Жалобу на кондуктора [в “Инцидент Нижний Тагил”] я написал на эмоциях, не подумав о последствиях. Очень прошу простить меня», — приводит слова юноши «Инцидент Нижний Тагил».

Кондуктору грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а также лишение премии.

«СМИ и пользователи социальных сетей хватают такие инфоповоды, как горячие пирожки, и публикуют информацию, не разобравшись как следует. Кондуктору грозит серьёзное наказание, ждём результатов ведомственных проверок», — сообщил АН «Между строк» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

В прокуратуре и СК заявили, что в данный момент ведомства продолжают проверку, выясняя все обстоятельства инцидента.