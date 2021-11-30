В Нижнем Тагиле прокуратура обжаловала смягчение приговора полицейскому-маньяку

В Нижнем Тагиле прокуратура обжаловала смягчение наказания бывшему полицейскому Артуру Косицыну, которому суд заменил срок в колонии на принудительные работы, пишет Znak.com. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Косицын признан виновным в нападении и изнасиловании 26 женщин. В 2011 году Нагатинский суд Москвы приговорил экс-силовика к 13 годам 10 месяцам лишения свободы.

Сейчас осуждённый отбывает наказание в исправительной колонии № 13 Нижнего Тагила. До окончания срока заключения ему остался 1 год и 18 дней. Заключённый попросил о смягчении наказания, и Тагилстроевский районный суд заменил ему пребывание в колонии на принудительные работы на оставшийся срок. Но прокуратура с этим не согласилась и обжаловала вердикт. По словам прокурора, осуждённый не принял достаточных мер к погашению ущерба, причинённого преступлением.

«Обстоятельства и тяжесть совершённых преступлений, которые носили многоэпизодный характер, свидетельствуют о сложившемся у осуждённого противоправном образе жизни и поведения, он не утратил общественной опасности, в связи с чем его правопослушное поведение возможно под контролем администрации исправительной колонии», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в феврале 2018 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство Косицына о замене содержания в местах лишения свободы на исправительные работы. Тогда Московская прокуратура подала в Свердловский областной суд апелляцию на решение Тагилстроевского райсуда. Облсуд отменил решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об условно-досрочном освобождении экс-инспектора ГИБДД Артура Косицына из ИК-13.