Свердловский облсуд не стал выпускать на свободу маньяка-гаишника Артура Косицына из тагильской ИК

Сегодня Свердловский областной суд отменил решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об условно-досрочном освобождении экс-инспектора ГИБДД Артура Косицына из ИК-13. Как сообщает Znak.com, заседание было закрытым, а самого Косицына запретили снимать даже на оглашении резолютивной части по его просьбе.

Напомним, в 2011 году Нагатинский суд Москвы признал Косицына виновным в 27 нападениях на женщин и приговорил экс-силовика к 14 годам лишения свободы. Как следует из материалов дела, на момент совершения преступлений Косицын являлся сотрудником ДПС ГУВД по Московской области. Он заходил за женщинами следом в подъезд или лифт и, угрожая колюще-режущим предметом, насиловал и совершал иные действия сексуального характера. Он был задержан 10 декабря 2009 года сотрудниками УВД непосредственно после совершения преступления. В начале февраля 2018 года Тагилстроевский райсуд по просьбе осуждённого постановил заменить Косицыну неотбытые 5 лет заключения на исправительные работы на срок два года и удерживать 10% заработной платы в пользу государства. Не согласившись с этим, прокуратура подала апелляционное представление.

Решение вступает в силу в момент оглашения, но может быть обжаловано.