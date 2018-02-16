Секс-маньяк может на пять лет раньше срока выйти из ИК-13 Нижнего Тагила

Свердловский областной суд в ближайшее время должен решить, выйдет ли раньше срока на свободу из тагильской ИК-13 бывший инспектор ДПС Артур Косицын из Москвы, признанный виновным в 27 нападениях на женщин. Столичная прокуратура подала в суд апелляционное представление на решение Тагилстроевского райсуда о замене Косицыну неотбытую часть наказания на исправительные работы.

В 2011 году Нагатинский суд Москвы признал Косицына виновным в нападениях на 27 женщин и приговорил экс-силовика к 14 годам лишения свободы. Как следует из материалов дела, на момент совершения преступлений Косицын являлся сотрудником ДПС ГУВД по Московской области. Он заходил за женщинами следом в подъезд или лифт и, угрожая колюще-режущим предметом, насиловал и совершал иные действия сексуального характера. Он был задержан 10 декабря 2009 года сотрудниками УВД непосредственно после совершения преступления.

5 февраля Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство Косицына о замене содержания в местах лишения свободы на исправительные работы.

«Осуждённый подал ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид, - пояснили “КП-Екатеринбург” пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. – Судья ходатайство удовлетворил, заменив неотбытую часть наказания на два года исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработной платы осуждённого в пользу государства. Были приняты во внимание положительные характеристики мужчины от колонии».

Согласно УК РФ, осуждённый, не имеющий основного места работы, отбывает наказание, определяемое органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, в районе своего места жительства.

На данный момент Косицын находится в ИК-13 Нижнего Тагила и ждёт решение суда, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.