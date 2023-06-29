В Нижнем Тагиле прокуратура обязала мэрию установить освещение на Локомотивном проезде

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила через суд обязала городскую мэрию установить фонари вдоль автомобильной дороги на Локомотивном проезде. Такое решение было принято после проверки по обращению жителей близлежащих домов, которые пожаловались на отсутствие освещения. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры, доводы заявителей подтвердились.

Проверка показала, что освещения на Локомотивном проезде действительно нет, а этот участок дороги находится в собственности муниципалитета, однако органы местного самоуправления никакие меры не разрешению этой ситуации не предприняли.

Поэтому прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Нижнего Тагила обязанности по установке стационарного электроосвещения на Локомотивном проезде в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Национальный стандарт РФ. Дороги общего пользования. Элементы обустройства». Работы необходимо провести до 31 августа 2024 года.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.