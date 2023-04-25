В Нижнем Тагиле прокуратура обязала мэрию исправить проблемный «лежачий полицейский» на улице Выйской

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила третий год добивается от администрации города уменьшить размеры «лежачего полицейского» у дома № 60 на улице Выйской. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила, выявив нарушение в августе 2021 года и подтвердив собственные выводы заключением инспектора дорожного надзора местного ГИБДД в сентябре 2022 года, районный прокурор в феврале 2023 года обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованием к городской мэрии привести искусственное дорожное препятствие в порядок. Суд признал требование надзорного ведомства законным и обязал администрацию города привести искусственную неровность в соответствие с существующим стандартом до 1 сентября 2023 года.

Отметим, что рекомендация исправить «лежачий полицейский» в адрес администрации Нижнего Тагила поступила ещё в августе 2021 года. Как пояснили журналисту АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района, дорожное препятствие было слишком высоким и затрудняло проезд автомобилистам.

К 2022 году «лежачий полицейский» у дома № 60 за время эксплуатации почти полностью сравнялся с уровнем дорожного полотна. Тем не менее формулировка судебного решения «привести в соответствие с требованиями ГОСТ» всё ещё применима для него, но теперь подразумевает несколько иной фронт работ.