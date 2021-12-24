В Нижнем Тагиле прокуратура добивается изменения сроков расселения аварийного дома, жители которого остались без воды 

Прокуратура Дзержинского района вновь обратила внимание на дом № 37 на улице Боровой в Сухоложском посёлке. Жители двухэтажки пожаловались на то, что им перестали подавать холодную воду. Примечательно, что ещё в 2018 году прокуратура через суд добилась того, чтобы администрация Нижнего Тагила признала злополучный дом аварийным.

В 2018 году 37-й дом на улице Боровой был признан аварийным и подлежащим сносу. В соответствии с постановлением администрации от 23.10.2018 № 2651-ПА дом должны расселить до 1 ноября 2026 года.

«С учётом степени аварийности дома прокуратура в интересах неопределённого круга лиц в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила направила административное исковое заявление о признании незаконным постановления администрации города Нижний Тагил в части установления срока расселения многоквартирного дома № 37 по улице Боровая. Дзержинский районный суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора, признав установленный органом местного самоуправления срок расселения аварийного дома чрезмерно длительным, нарушающим права жителей», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда мэрия должна установить новый срок расселения аварийного многоквартирного дома.

«В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований жилищного законодательства при предоставлении коммунальных услуг жителям вышеуказанного многоквартирного дома и обеспечению содержания общего имущества дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в ведомстве.