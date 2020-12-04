Дзержинская прокуратура через судебных приставов заставит мэрию Нижнего Тагила отремонтировать квартиру инвалида 

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку дома № 41 на улице Боровой и подтвердила, что в системе отопления имеются неполадки. В квартире инвалида 2-й группы Александра Смирнова на стенах видны свежие потёки.

«Я с главой города встречался случайно, объяснял, что у меня в квартире бежит с потолка, что у меня холодно. Решение суда не исполнено по замене перекрытия отопления на чердаке. Я ему объяснял, он сказал, что мой вопрос на контроле», — рассказал журналистам телекомпании «Телекон» Александр Смирнов.

В районной прокуратуре коммунальными вопросами данной квартиры занимаются с 2016 года. Ранее был найден подрячик и заключён контракт на капитальный ремонт муниципальной квартиры в бараке на улице Боровой, в которой мужчина проживает по договору соцнайма.

По словам заместителя прокурора Дзержинского района Николая Коваленко, необходимо было проводить капитальный ремонт: заменить полы, стены и окна. В интересах гражданина дело было передано в суд, который удовлетворил требования прокурора. Ремонт был произведён.

Межведомственная комиссия выявила сильное разрушение основных элементов дома и признала его подлежащим сносу. Работы по ремонту теплосистемы должны были начаться с первого октября. Но по истечении двух месяцев ничего не изменилось. Прокуратура передала дело судебным приставам.