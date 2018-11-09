Прокуратура через суд заставила мэрию Нижнего Тагила расселить и снести аварийный дом в посёлке Сухоложский

Прокуратура Дзержинского района через суд добилась расселения жителей разрушающегося многоквартирного дома № 37 по улице Боровой в посёлке Сухоложский. Тагильчане обращались в мэрию с просьбой признать здание аварийным. Однако чиновники не приняли никаких мер, направленных на обследование и оценку его технического состояния. При этом сама горадминистрация является собственником трёх квартир в этом доме. Жители обратились за помощью в Дзержинскую прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что жить в доме опасно.

«Фасад, кровля здания, внутренние конструктивные элементы (полы, лестничные марши, плиты перекрытия) имеют существенные разрушения. Отдельные пустующие квартиры в доме также разрушены. Аварийное состояние отдельных конструктивных элементов создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. В целях восстановления жилищных прав граждан прокурор Дзержинского района направил исковое заявление в суд о признании незаконным бездействия администрации Нижнего Тагила и обязании проведения комиссионного обследования жилого многоквартирного дома», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал мэрию провести обследование дома. Чиновники пытались оспорить решение суда, но так и не добились желаемого результата. В итоге администрация Нижнего Тагила провела комиссионное обследование здания, признала его аварийным и подлежащим сносу.