В Нижнем Тагиле прокуратура через суд заставила мать направить в стационар малыша с хроническим заболеванием

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района через суд защитила права двухлетнего ребёнка, нуждающегося в медицинском наблюдении из-за хронического заболевания. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 26-летняя тагильчанка нарушала обязанности по уходу за здоровьем несовершеннолетнего сына.

Прокурор направил в суд исковое заявление, пояснив, что ребёнок нуждается в незамедлительном лечении. Свердловский областной суд удовлетворил требования прокурора и обязал женщину обеспечить прохождение несовершеннолетним лечения в стационаре на срок не менее 28 дней.

Сейчас малыш находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь. В ведомстве уточнили, что благодаря принципиальной позиции и своевременному принятию мер прокурорского реагирования удалось защитить права и интересы ребёнка, находящегося в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью.