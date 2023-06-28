В Нижнем Тагиле прокуратура через суд запретила четырём водителям с психическими заболеваниями управлять автомобилем

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила через суд запретила четырём водителям, страдающим психическими заболеваниями, управлять автомобилем, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. О том, что по дорогам города ездят люди с серьёзными диагнозами, такими как наркомания и шизофрения, стало известно в ходе плановых проверок, направленных на соблюдение безопасности дорожного движения.

По информации ведомства, у четырёх пациентов в период действия права на управление автомобилем были выявлены психические расстройства и расстройства поведения. Поэтому прокуратура направила в суд исковые заявления и потребовала запретить этим водителям садиться за руль.

«Управление автотранспортным средством указанными лицами создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП и другим инцидентам, повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора. Судебные акты уже вступили в законную силу.