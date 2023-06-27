В Нижнем Тагиле прокуратура через суд ликвидировала мусорную свалку вблизи садов «Дружба-1»

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась очистки лесного участка от мусора вблизи садов «Дружба-1». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в прокуратуру с заявлением обратилась местная жительница и рассказала о несанкционированной свалке.

Во время проверки сотрудники прокуратуры обнаружили свалку площадью 200 квадратных метров на вышеуказанном участке. Ведомство направило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление к ГКУ Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и министерству природных ресурсов и экологии региона с требованием о ликвидации несанкционированной свалки.

Суд удовлетворил исковые требования. Решение суда уже исполнено, земельный участок лесного фонда очистили от бытового мусора.