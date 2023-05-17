В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добилась выплаты заработной платы женщине, работавшей неофициально

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку и помогла тагльчанке в защите её трудовых прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Надзорным ведомством было установлено, что в период с августа по ноябрь 2021 года женщина работала менеджером в туристическом агентстве. Однако трудовой договор с ней не заключался, запись о приёме на работу в трудовую книжку не вносилась. Тагильчанка сама вела учёт отработанного времени, а зарплату, которая была меньше установленного государством минимального размера оплаты труда, получала наличными средствами. Работодатель наличие трудовых отношений отрицал, утверждая, что отсутствие трудового договора — взаимная договорённость.

На основании проверки письменных доказательств, показаний свидетеля, подтвердивших факт осуществления трудовой деятельности потерпевшей, прокурор Ленинского района направил в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений. Помимо этого, прокурор запросил взыскать с ответчика задолженность по заработной плате в размере 6184 рубля и возместить моральный ущерб в размере 10 тысяч рублей. Ленинский суд иск прокурора удовлетворил. Также ответчик обязан произвести уплату взносов на обязательное медицинское, пенсионное и социальное страхование. Решение суда в законную силу не вступило.