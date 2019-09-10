В Нижнем Тагиле прокуратура будет через суд добиваться лишения мандатов трёх депутатов из-за ошибок в декларациях

Прокуратура Ленинского района намерена добиться лишения мандатов трёх депутатов городской думы — Марии Лисиной, Романа Гореленко и Игоря Темнова, — которые допустили ошибки в декларациях о доходах за 2018 год. На заседании НТГД в июле народные избранники решили простить своим коллегам допущенные нарушения и не стали лишать их полномочий, ограничились лишь вынесением предостережений. Прокуратура с позицией думы не согласилась и направила в Ленинский районный суд административный иск о признании решения коллегиального органа незаконным.

«Подали иск с просьбой отменить решение и повторно рассмотреть вопрос на думе для решения его в другом ключе. Депутаты могут не согласиться с решением суда и обжаловать его. Судебное заседание ещё не назначено, ждём», — сказал АН «Между строк» прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

Напомним, Лисина, Гореленко и Темнов предоставили информацию не обо всех счетах в банках (собственных и супругов), чем нарушили антикоррупционное законодательство. Так, Мария Лисина, которая заработала в 2018 году полмиллиона рублей, не указала один свой счёт в банке и четыре счёта в кредитных организациях, оформленных на её супруга. При этом в прошлом году она также оказалась замешана в скандале из-за нарушений в декларации. Аналогичные нарушения допустили Игорь Темнов и Роман Гореленко: они не указали все счета жён в банках. Их коллеги расценили это как несущественные проступки, так как «суммы на счетах не превышают 10 тыс. рублей». При этом председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв в разговоре с АН «Между строк» отметил, что закон в любом случае должен исполняться.

Какую позицию в данной ситуации займёт избранный в конце августа новым председателем думы Вадим Раудштейн, пока неизвестно — получить его оперативный комментарий не удалось.