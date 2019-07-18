Депутаты гордумы Нижнего Тагила снова отказались лишать мандатов своих коллег за нарушения в декларациях

Депутаты гордумы Нижнего Тагила не стали лишать мандатов своих коллег — Марию Лисину, Романа Гореленко и Игоря Темнова — из-за ошибок в декларациях о доходах за 2018 год. Напомним, народные избранники предоставили информацию не о всех счетах в банках (собственных и супругов), чем нарушили антикоррупционное законодательство. Однако их коллеги расценили это как несущественные проступки, так как «суммы на счетах не превышают 10 тыс. рублей».

Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов, присутствующий на внеочередном заседании думы, предложил голосовать за каждую кандидатуру отдельно. В итоге за то, чтобы вынести нарушителям лишь предостережение, проголосовали большинство депутатов. Ранее такое же решение приняла думская комиссия по этике.

Прокуратура Ленинского района требовала лишить троицу мандатов. Председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв в разговоре с АН «Между строк» отметил корректно, что закон в любом случае должен исполняться.

Напомним, Мария Лисина, которая заработала в 2018 году полмиллиона рублей, не указала один свой счёт в банке и четыре счёта в кредитных организациях, оформленных на её супруга. При этом в прошлом году она также оказалась замешана в скандале из-за нарушений в декларации.

«Серьёзных проблем на самом деле здесь нет, — говорила ранее АН “Между строк” Лисина. — Прокуратура отправила запрос в налоговую инспекцию, и нашлись несколько карт столетней давности у моего мужа. Причём в том году мы их не показывали, потому что просто о них забыли. На них нулевые счета, но прокуратура всё равно обязана была сделать по ним представление. Эти карты в “Ашане” раздают налево и направо. Видимо, мужу дали эти карты, но на них никаких сумм нет».

Аналогичные нарушения допустили Игорь Темнов и Роман Гореленко: они не указали все счета жён в банках.

Будет ли прокуратура Ленинского района через суд добиваться сложения депутатских полномочий с Лисиной, Гореленко и Темнова, пока неизвестно.

Спикер Алексей Пырин выразил надежду, что в следующем году дума по этому вопросу собираться уже не будет.