В Нижнем Тагиле проезд в трамвае теперь можно оплатить банковской картой и сотовым телефоном

С 24 августа на всех маршрутах тагильского трамвая запущена в тестовом режиме работа онлайн-касс. Теперь оплатить проезд можно не только наличными, но и банковской картой, а также через сотовый телефон с поддержкой NFC (ближняя бесконтактная связь). Терминал печатает чек, на котором указано время поездки, маршрут, номер рейса, фамилия кондуктора. При этом все положенные льготы сохраняются.

«На билете указано время его покупки, это позволит в недалёкой перспективе создать повремённо-пересадочную маршрутную сеть, когда пассажир платит 20 рублей или 12 рублей при наличии льготы и может бесплатно в течение определённого времени, например 40 минут, пересесть на трамвай любого другого маршрута. Такая маршрутная сеть позволит сделать интервалы на 3-м и 17-м маршрутах 5–10 минут с утра и до вечера», — поясняют администраторы сообщества «Тагильский трамвай».