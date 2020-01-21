В Нижнем Тагиле проект «Светлый город» выходит на финишную прямую

В Нижнем Тагиле завершается основной этап программы «Светлый город». Об этом сегодня на рабочем совещании главе города доложили представители компании «Швабе-Урал» и руководители профильных управлений. По словам замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, в центре Нижнего Тагила работы продолжатся до начала весны за исключением исторической части.

«В исторической части города, в квартале улиц Первомайской, Ленина и Карла Маркса, работы можно будет проводить только в конце следующего года, поскольку необходимо сначала провести археологическую экспертизу культурного слоя, а потом и госэкспертизу проекта», — пояснил чиновник.

Также на совещании поднимался вопрос о восстановлении зелёных насаждений в местах, где производилась установка светоточек.

«Все кустарники и деревья, которые были повреждены в результате проведения работ, будут восстанавливаться в весенний период», — отметил Копысов.

Владислав Пинаев предложил подчинённым проработать вопрос и других возможных вариантов благоустройства данных территорий.

В рамках следующей очереди реализации проекта планируются работы в районе природного парка реки Чусовой, в окрестностях села Сулём и деревни Усть-Утки.

Директор ООО «Швабе-Урал» Евгений Плехов заявил, что в городе было установлено 10 349 опор уличного освещения, почти 17 тысяч светильников, а общая протяжённость линий составила 450 километров.