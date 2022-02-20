В Нижнем Тагиле проехавшегося на сноуборде за трамваем тиктокера вызвали в полицию

В Нижнем Тагиле популярный блогер Никита Берговин заплатит штраф за то, что проехался на сноуборде за трамваем. Как рассказал Никита АН «Между строк», на днях ему позвонили сотрудники ГИБДД, вызвали для беседы и оформления штрафа за нарушение ПДД.

18 февраля Никита прибыл в отдел ГИБДД, где на него составили административный протокол. Теперь сноубордисту придётся заплатить штраф в размере 800 рублей по ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»).

«Я побеседовал с сотрудниками ГИБДД, диалог строился легко. Мы отнеслись друг к другу с пониманием. Я написал объяснительную и подписал необходимые бумаги. 24 февраля мне назначат штраф. Я оплачу его и больше за трамваями кататься не буду», — рассказал Никита.

Напомним, 5 февраля молодой человек прицепил автомобильный трос к трамваю и на сноуборде прокатился несколько остановок следом за вагоном. По словам музыканта, трюк был его мечтой детства и частью нового клипа.