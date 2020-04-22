В Нижнем Тагиле продолжается ремонт Черноисточинской плотины

Подрядчик приступил к завершающим ремонтным работам на Черноисточинском гидротехническом сооружении. Работы проводятся в рамках утверждённого губернатором Свердловской области комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Нижнему Тагилу из областного бюджета дополнительно было выделено 10 млн рублей на ремонт стенок подводящего канала донного водоспуска плотины, сообщает департамент информполитики регионального правительства.

Капитальный ремонт плотины был начат в 2018 году. В конце 2019 года рабочие обнаружили в основании плотины опорные детали из лиственницы, предположительно демидовских времён. Для приведения плотины в современное техническое состояние в отношении этой исторической ценности потребовались дополнительные технические решения. Для укрепления стенок поверх деревянного шпунта будет наложен металлический шпунт, а верхнюю часть стенок подводящего канала забетонируют. Металлический шпунт уже завезён на объект, все работы планируется завершить в ближайшее время.

Отремонтированная плотина не только обезопасит посёлок Черноисточинск от угрозы подтопления, но и значительно улучшит качество воды в природном источнике. Донный водоспуск плотины ускорит придонные потоки в водоёме, что положительно скажется на аэрации воды и её качестве в целом. Общие затраты на ремонт Черноисточинского гидроузла с учётом дополнительных средств составят 64 млн рублей.

Также власти намерены построить на Черноисточинском пруду станцию водоподготовки «Южная», на которой будут использовать классическую схему очистки воды с ультрафильтрацией на конечном этапе. Предполагается, что производительность комплекса составит не менее 75 тысяч кубометров воды в сутки. Срок службы — не менее 50 лет.

Сейчас все мероприятия комплексного плана экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища реализуются на деньги города и области. В дальнейшем область рассчитывает получить более 500 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, в Черноисточинском пруду уже 10 лет активно развиваются синезелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. На экологическую реабилитацию Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ за последние три года потрачено более 82 млн рублей. Ранее министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов пообещал избавить жителей Нижнего Тагила от гниющих водорослей в питьевом Черноисточинском пруду к 2022 году.