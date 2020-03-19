В мэрии Нижнего Тагила решили использовать классическую схему очистки воды для «зелёного» Черноисточинского пруда

На станции водоподготовки «Южная», которую планируется построить в ближайшее время, будут использовать классическую схему очистки воды из Черноисточинского пруда с ультрафильтрацией на конечном этапе. Такое решение было принято на совещании в мэрии с участием представителей профильных управлений и ООО «Водоканал-НТ», сообщает пресс-служба горадминистрации. Схема очистки, а также возможность использования в ней технологии озоносорбции будут прописаны в техническом задании. Оно войдёт в пакет документов для проведения конкурса по поиску компании-подрядчика, которая займётся проектированием станции водоподготовки в Нижнем Тагиле. Предполагается, что производительность комплекса составит не менее 75 тысяч кубометров воды в сутки. Срок службы — не менее 50 лет.

«В конце апреля техническое задание на проектирование станции водоподготовки будет размещено на электронной площадке для конкурсного определения проектной организации, Все этапы — от конкурсных процедур, проектирования и прохождения проектом государственной экспертизы — займут несколько месяцев», — предупредил замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Егор Копысов.

После создания проекта станции его необходимо будет защитить в правительстве Свердловской области для получения денег на строительство в рамках областной программы по реконструкции и модернизации систем водоснабжения «Чистая вода».

Напомним, в последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня на реабилитацию водоёма необходимо более полумиллиарда рублей. Депутаты и чиновники разных уровней власти уже почти 5 лет обсуждают планы по спасению пруда, но серьёзных положительных результатов их разговоры пока не принесли.