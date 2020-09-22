В Нижнем Тагиле продают за 27 млн рублей популярную базу отдыха 

В Нижнем Тагиле за 27 млн рублей продают базу отдыха «Лукоморье», которая находится недалеко от реки Тагил и горы Палёной. Объявление о продаже объекта размещено на платформе Avito.

«Продаётся база отдыха у Тагильского пруда на Палёной, в 5 км от Гальяно-Горбуновского массива. На базе отдыха находятся две бани, дом отдыха, два маленьких дома, двухэтажный корпус, пункт охраны. Участок — 2,5 га с выходом в Тагильский пруд. База востребована для отдыха и пикников и приносит хороший доход. Есть недостроенные дома. База высокодоходна и пользуется спросом у горожан и компаний. Есть сайт, также весь персонал для управления всей базой. Есть направление, как увеличить доход до 2% от суммы продажи в месяц. Возможно кредитование под эту базу», — отмечается в объявлении на Avito.