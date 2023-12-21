В Нижнем Тагиле приняли бюджет города на 2024 год с дефицитом почти 3 млрд рублей 

Сегодня, 21 декабря, Нижнетагильская городская дума на своём последнем в уходящем году заседании утвердила бюджет города на предстоящий 2024 год. С учётом поправок расходы составят 26 млрд 670 млн рублей, доходы — 23 млрд 700 млн рублей. За принятие главного финансового документа проголосовал 21 депутат — все присутствовавшие на заседании. Ранее проект бюджета был одобрен на публичных слушаниях, затем его рассматривали депутаты на думских комиссиях. Согласно документу, 16 млрд рублей Нижний Тагил получит из областного бюджета.

Дефицит бюджета предусмотрен в размере 2 млрд 970 млн рублей, он обусловлен затратами на реализацию проекта по строительству станции водоподготовки «Южная».

В следующем году при формировании бюджета будет сокращён норматив начисления НДФЛ с 46% до 43%. Как отметил в своём докладе замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, этот доход составляет большую часть налоговых доходов городской казны. Неналоговые доходы составят 434 млн рублей. По сравнению с первоначальным проектом бюджета эта цифра увеличена на 67 млн рублей. Основным источником являются платежи за использование муниципального имущества и земель.

Большую часть городской казны в предстоящем году планируют потратить на социальную сферу. Второй по затратам блок расходов — содержание и развитие инфраструктуры. Также предусмотрены средства на индексацию заработной платы работникам бюджетных учреждений.

В частности, бюджетные средства направят на строительство культурно-образовательного центра на ГГМ — 317 млн рублей, ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» — 606 млн рублей, реконструкцию плотины Тагильского пруда — 541 млн рублей.

В 2024 году Нижний Тагил продолжит участвовать в национальных проектах, на их реализацию выделено 1 млрд 825 млн рублей. Из этих средств 71 млн выделяет местный бюджет, остальное будет предоставлено областным и федеральным бюджетами. В проект бюджета не вошли средства, предназначенные на ремонт сетей в Дзержинском районе. Финансирование проекта должно было продолжиться за счёт федеральных вложений в следующем году.

«Эту сумму убрали из проекта бюджета города на 2024 год из-за соответствующих изменений, внесённых в постановление правительства Свердловской области в ноябре. Но глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и администрация города сейчас делают всё необходимое для того, чтобы муниципалитету всё же выделили в ближайшее время средства, необходимые для ремонта и замены теплосетей в следующем году», — прокомментировал председатель городской думы Вадим Раудштейн.

Планировалось направить на модернизацию тепловых сетей на Вагонке порядка 637 млн рублей, но 7 декабря при корректировке бюджета в областном Заксобрании эти средства убрали. В итоге тагильские парламентарии приняли решение отправить обращение губернатору Свердловской области.

Напомним, что 9 декабря этого года, в период сильных морозов, на теплотрассе в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла авария, в результате которой без отопления остались более 11,7 тысячи жителей (89 многоквартирных и 45 индивидуальных жилых домов, а также 9 социально значимых объектов). Буквально через неделю, 16 декабря, жители Вагонки вновь остались без тепла из-за прорыва старой трубы на Ленинградском проспекте в районе дома № 17.