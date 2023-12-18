В Нижнем Тагиле произошла очередная коммунальная авария на Вагонке

16 декабря, в субботу, жители Дзержинского района Нижнего Тагила вновь остались без тепла из-за прорыва старой трубы на Ленинградском проспекте в районе дома № 17. В своём Telegram-канале мэр города Владислав Пинаев заявил, что без отопления и горячей воды оставались два дома на улице Юности, однако жители района жаловались на нехватку тепла в домах на Валёгинской, Бобкова и Алтайской.

«Все дома, кроме двух по улице Юности, 14, 14а, с теплом. Параметры снижены, идёт процесс перевода домов на резервную ветку. Управляющие компании дежурят на случай аварийных ситуаций», — написал мэр.

Сейчас утечка полностью устранена. Специалисты «Горэнерго» и «Тагилэнерго» откачали воду, определив место разрыва водовода, и заварили трубу. Также во время аварии работали спасатели и специалисты «Регионгаз-инвеста».

По информации администрации, авария произошла на том отрезке теплотрассы, который планировался под замену в 2024 году при условии дальнейшего финансирования программы модернизации коммунальных сетей в муниципалитетах. Как заявил Владислав Пинаев, администрация Дзержинского района продолжает координировать управляющие компании и остаётся на связи с жителями.

Напомним, что этим летом и осенью в Дзержинском районе шли работы по ремонту и замене сетей теплоснабжения. Под реконструкцию попали теплотрассы на улицах Энтузиастов, Орджоникидзе, Зари и проспекте Вагоностроителей. Суммарная протяжённость всех участков составила 3,5 километра. Работы проводил МУП «Тагилдорстрой» за 338,5 млн рублей.

За последний месяц это уже не первая крупная коммунальная авария в Дзержинском районе. Неделю назад в 30-градусный мороз без отопления остались почти 12 тысяч жителей.