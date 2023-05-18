В Нижнем Тагиле при пожаре в квартире многоэтажки погиб мужчина

В Нижнем Тагиле на Вагонке 17 мая загорелась одна из квартир на пятом этаже дома № 89 на Ленинградском проспекте. В результате возгорания погиб хозяин сгоревшей квартиры 1981 года рождения, сообщает паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

«Бригада скорой помощи доставила надышавшегося едким дымом мужчину в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, но, к сожалению, спасти его медикам не удалось. Вероятнее всего, в квартире “закоротил” холодильник. Другим жильцам дома ничего не угрожает», — отметил пресс-секретарь областного МВД Валерий Горелых.

На месте происшествия работали три пожарные машины и карета скорой медицинской помощи. Для того чтобы проникнуть в квартиру, пожарным пришлось выломать дверь. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

«В настоящее время по этому происшествию следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СКР по Свердловской области организована проверка. Сотрудниками правопорядка опрашиваются возможные очевидцы. Тело умершего мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти. Очаг и точная причина возгорания также устанавливаются. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки на кухне квартиры», — отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.