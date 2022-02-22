В Нижнем Тагиле при пожаре пострадали два человека

В Нижнем Тагиле днём 22 февраля в пятиэтажном доме № 107 на Ленинградском проспекте произошёл пожар. Как сообщили в отделе надзорной деятельности, в квартире на первом этаже горели домашние вещи.

Пожарных вызвали соседи, которые увидели дым в подъезде. Прибывшие на место спасатели вынесли из квартиры двоих мужчин — 43 и 42 лет. Их госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжёлое.

«В результате пожара травмировано двое мужчин, 1979 года рождения и 1980 года рождения. Один из них проживает в квартире, где возникло возгорание, и является сыном собственника квартиры», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, к возгоранию привела неосторожность при курении. Ведомством организована проверка, обстоятельства устанавливаются.