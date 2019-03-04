В Нижнем Тагиле при пожаре пострадал 46-летний мужчина

В ночь на 3 марта на первом этаже дома № 38 на улице Газетной произошёл пожар, в котором пострадал 46-летний мужчина. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, сообщение поступило около 00:30. На место происшествия прибыли 3 единицы спецтехники и 8 человек личного состава. Огонь потушен за 5 минут.

«Пострадавший получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Известно, что мужчина проживает один, злоупотребляет спиртным и много курит. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего», — уточнили в МЧС.