В Нижнем Тагиле при пожаре погибла женщина

Вечером 14 августа произошло возгорание в доме № 82 на улице Калинина в Нижнем Тагиле. Сообщение о пожаре в пятиэтажке поступило в 21:25. Огонь был потушен жильцами квартиры до приезда пожарных расчётов МЧС. Спасатели выяснили, что в квартире горел диван. В результате пожара пострадала 38-летняя женщина. Её вынесли из задымлённого помещения и передали скорой помощи, но спасти жизнь пострадавшей медики не смогли. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём при курении владельца квартиры.