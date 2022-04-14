В Нижнем Тагиле при господдержке открылась новая пиццерия 

В Нижнем Тагиле на Вагонке заработало кафе ItalianPizza. Предпринимательница Ольга Лихачёва открыла заведение по франшизе известной сети семейных ресторанов при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Как рассказали АН «Между строк» в СОФПП, новая пиццерия появилась благодаря антикризисному проекту Business-Data, в рамках которого предпринимателям оказывается поддержка при открытии бизнеса в небольших городах. В декабре 2021 года по данной программе была создана фитнес-студия «Телостроитель Woman» на ГГМ. Тогда СОФПП выдал предпринимательнице Юлии Дудаковой льготный заём на ремонт и оборудование помещений.

«Это 29-й бизнес в рамках Business-Data и второе открытие для Нижнего Тагила. Смысл проекта в насыщении рынков малых городов новыми качественными заведениями, товарами, услугами, в повышении уровня жизни людей в области. Мы помогаем предпринимателям с анализом рынка небольших городов, предоставляем данные исследований, которые позволяют выявить нереализованный спрос. Консультируем на всех этапах, в том числе на моменте выбора франшизы, при необходимости выдаем заём на покупку бизнеса и открытие дела», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Новая пиццерия ItalianPizza открылась на Вагонке, на Зари, 31. Гости заведения могут отведать не только пиццу, но и супы, закуски, десерты, завтраки. С 14 апреля пиццерия обещает запустить доставку.

Сеть пиццерий ItalianPizza насчитывает около 36 заведений. Фишкой компании является технология приготовления пиццы. Все основные этапы изготовления продукта происходят на централизованной фабрике кухни, это позволяет сократить время приготовления в самих заведениях, а также экономить бюджет предпринимателя на оплату труда производственного персонала.

Объём инвестиций на открытие пиццерии составил 6,5 млн рублей. При этом срок окупаемости проекта — 24–28 месяцев. Для заведения подойдёт площадь в 100 квадратных метров, а выход на операционную прибыль происходит с первого месяца, говорится в материалах франшизы.

«По франшизе открываться логично. Кто-то уже создал бизнес, всё продумал, набил какое-то количество шишек, прошёл определённый путь. Тот, кто приобретает франшизу, может существенно сократить затраты времени, ресурсов на все эти этапы. Ну и большое подспорье — поддержка франчайзера. По всем моментам — по открытию и работе после открытия — нас сопровождает менеджер, это очень удобно», — рассказала Ольга Лихачёва.

Напомним, проект Business-Data был запущен в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В основе проекта лежит применение цифровых технологий и высокоточные исследования рынков в городах. На базе анализа платёжных транзакций по банковским картам жителей города в муниципалитетах выявляется нереализованный спрос. От этих данных отталкиваются предприниматели, готовые открывать новый бизнес.

Проект занял 1-е место в треке «Новые идеи для бизнеса» конкурса «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив, а также вошёл в топ-100 лучших идей России по итогам 2020 года. Сегодня география проекта охватывает семь городов Свердловской области: Новоуральск, Каменск-Уральский, Первоуральск, Богданович, Асбест, Краснотурьинск и Нижний Тагил. Аналогов Business-Data в других регионах нет.

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