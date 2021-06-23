Business-Data: предпринимателям Нижнего Тагила рассказали о перспективных нишах открытия бизнеса и представили две успешные франшизы

Накануне в центре «Мой бизнес» Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) провёл презентацию нового для Нижнего Тагила комплексного проекта по повышению качества жизни в малых городах Business-Data. По этой программе специалисты СОФПП предлагают начинающим и уже опытным предпринимателям запустить бизнес по франшизе в нише с незакрытым потребительским спросом, который выявлен на основе анализа данных спроса Нижнего Тагила. В каталог готовых перспективных бизнесов фонд уже включил 150 компаний, дальше эта цифра будет расти.

Работа над проектом Business-Data началась ещё в 2019 году. В 2020 году проект был запущен в Новоуральске, Каменске-Уральском, Асбесте, Первоуральске и Богдановиче, летом этого года стартовал в Нижнем Тагиле.

«Нижний Тагил мы выбрали для этого проекта потому, что это один из активных по развитию предпринимательства городов, здесь есть база для исследований. После аналитики мы выявили самые перспективные сферы для открытия бизнеса, которые пока не пользуются популярностью внутри города, но пользуются популярностью за его пределами. Сегодня в Нижнем Тагиле самыми перспективными сферами являются фастфуд, кафе, бары, рестораны, образование, развлечения и ветеринария», — рассказал Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Несколько месяцев специалисты фонда анализировали платёжные безналичные транзакции горожан. За последний год (с апреля 2020 по март 2021 года) жители Нижнего Тагила потратили более 38 млрд рублей на различные товары и услуги. При этом часть денег тагильчане тратят за пределами города, а это, по мнению экспертов, говорит о нереализованном спросе на конкретные услуги внутри локации. Например, 34% жителей нашего города предпочитают салоны и СПА других городов, 68% тагильчан ездят на развлекательные мероприятия за пределы города, а 69% получают в других городах услуги из сферы образования.

«Этот проект позволяет оцифровать потребление в городе и найти те сферы, где население нуждается в каком-то продукте. Для предпринимателей это возможность очень быстро стартануть, используя наработки других предпринимателей в виде франшизы, и начать зарабатывать с первых дней», — считает руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

На презентации с готовыми бизнес-проектами тагильчан познакомили представители двух екатеринбургских франшиз. Директор франчайзинговой сети салона для животных Groom Денис Четиков рассказал о перспективах груминг-бизнеса.

Сегодня сеть Groom имеет 47 филиалов по стране (ещё 2 — в стадии подготовки открытия) и планирует выходить на зарубежный рынок. Предприниматели могут открыть груминг-кабинет или полноценный салон. Паушальный взнос (единоразовый платёж, который покупатель франшизы платит владельцу, чтобы работать под чужим товарным знаком) составляет 250 и 300 тысяч рублей соответственно. Запустить груминг-кабинет при ветеринарной клинике можно за 650 тысяч рублей, а салон — за 1 млн 100 тысяч.

«Если раньше стрижка животных была чем-то экзотическим, то сегодня эта услуга стала образом жизни. Раньше только стригли, теперь стригут, моют, укладывают шерсть, стригут когти, снимают клещей по весне. Чего только нет! Груминг — это дико растущая ниша. Меня удивляет, когда люди говорят, что не знают, куда вложить свои деньги. Кто-то считает, что можно открыть обычную парикмахерскую для людей, ведь это очень понятный бизнес. Но нужно понимать, что если бизнес простой и понятный, то и людей в нём много, и конкуренция огромная. Конечно, в первую очередь нужно найти дело по душе, которым вы бы хотели заниматься всю свою жизнь. Странно, не любя животных, идти в груминг», — уверен директор сети Groom Денис Четиков.

Руководитель отдела продаж сети ItalianPizza Екатерина Бабийчук познакомила предпринимателей с быстроокупаемым и, по её словам, очень прибыльным бизнесом по открытию современных точек фастфуда по продаже пиццы. Пиццерия ItalianPizza имеет свой завод по приготовлению и заморозке пиццы. Компания существует в Екатеринбурге с 2015 года, а за последний год рестораны по франшизе открылись ещё в 11 городах области.

«Наши партнёры экономят на продуктах и персонале, потому что работают с уже приготовленной пиццей. Такая пиццерия прибыльна в любой экономической ситуации. В прошлом году, когда закрыли все кафе и рестораны, у нас доставка очень быстро вернула нам деньги, которые мы потеряли от выручки в зале. Все наши партнёры выходят на прибыль с первого месяца, окупаемость достигается в течение 12 месяцев. Вы получаете сопровождение в период открытия, обучение, помощь в продвижении и рекламе, плюс у нас нет роялти (ежемесячная плата за использование франшизы. — Прим. ред.)», — рассказывает Екатерина Бабийчук.

Плюсы открытия бизнеса по франшизе очевидны: франчайзи (тот, кто покупает франшизу) получает готовые бизнес-схемы, узнаваемый бренд и полностью упакованный брендбук компании, помощь при запуске, обучение персонала. По словам начальника отдела управления проектами СОФПП Александра Обоскалова, запустить своё дело по франчайзингу можно за небольшие деньги. Так, в Каменске-Уральском молодой предприниматель, вчерашний студент, открыл пункт выдачи товаров Ozon, потратив всего 150 тысяч рублей.

Кроме того, свердловские предприниматели могут получить финансовую поддержку СОФПП для запуска франшизы в виде займа под 5,5% годовых. Познакомиться с возможностями проекта Business-Data и каталогом проверенных франшиз можно здесь.

Получить консультацию и найти ответы на все интересующие вопросы можно в центре «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а. Телефон для справок: 8 (3435) 42-18-09.