«Это не просто фитнес, это сообщество по интересам». В Нижнем Тагиле на Гальянке открылся первый спортивный клуб для женщин 

Розовые бахилы на входе, розовые скакалки и кирпичики для йоги в зале, даже фен в душевой розовый… В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте, 109 на Гальянке открылся новый фитнес-клуб «Телостроитель Woman». Его создательница Юлия Дудакова реализовала идею всего за полгода с помощью Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

В уютном пространстве работают шесть тренеров-женщин. Помимо фитнеса, силовых тренировок, йоги, стретчинга, жительницы района смогут познакомиться с такими направлениями, как Interval, HIIT, TRX, Barre, Body Pump, отдохнуть на массаже или в солярии, посетить практические занятия и лекции о женском здоровье.

Юлия Дудакова до открытия своего детища познакомилась с франшизой «Телостроитель», которая ранее была упакована под франшизу благодаря областному фонду поддержки предпринимательства. В мае 2021 года Юлия решила самостоятельно развивать новое направление для женщин. А в июне она попала на презентацию проекта по повышению качества жизни в малых городах Business-Data в центре «Мой бизнес».

В рамках этого проекта специалисты СОФПП дают возможность начинающим и уже опытным предпринимателям запустить бизнес по франшизе в нише с незакрытым потребительским спросом, также им предлагают познакомиться с данными исследования потребительского спроса в городе, проводят обучение, индивидуальные консультации и оказывают помощь в продвижении. Юлия, кроме этой поддержки, также получила льготный заём на ремонт помещения и покупку оборудования в размере 1,3 млн рублей на 24 месяца с возможностью отсрочки на три месяца.

«На самом деле у нас было несколько районов на выбор: Вагонка, Гальянка или центр. Но мы сделали анализ аудитории и поняли, что здесь наша целевая аудитория. Здесь живёт много мамочек, много молодёжи. И здесь такого формата не хватало. Если оценить другие спортивные объекты в этом районе, их не так много, в основном это тренажёрные залы. Женщинам же сложно заниматься в тренажёрном зале, им нужен тренер, нужна мотивация и общение. Сейчас обычным фитнесом никого не удивишь, хочется сделать сообщество по интересам. Наша задача — сделать так, чтобы здесь не просто занимались спортом, а сюда приходили на мастер-классы, лекции, выездные мероприятия. Чтобы девчонки дружили, общались, мотивировали друг друга!» — рассказывает Юлия Дудакова.

«В областных городах не везде достаточно качественных заведений, которые были бы востребованы потребителем. Постепенно эта ситуация меняется: открыть кафе, магазин, салон красоты, ветеринарную клинику, досуговые учреждения для детей и взрослых в рамках Business-Data гораздо проще. Фонд помогает выбрать готовый бизнес из каталога франшиз, куда входит более 150 брендов, и сопровождает все этапы до старта», — говорит директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

«Тагильчане — очень спортивные ребята. Если лет 10–12 назад я приезжал на стадион кататься на лыжах и вокруг меня не было ни души, то сегодня очень много людей на спорте. Фитнес-клуб в шаговой доступности от дома — это норма во всём мире. Сейчас девелоперы стараются предусматривать уже при застройке строительство магазинов и фитнес-центров в домах. Я считаю, что такой формат перспективен и продолжит развиваться. Ну а если говорить про Гальянку, она развивается, население растёт, так что это персептивный район», — говорит директор тагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Большим достоинством женского фитнес-клуба Юлии Дудаковой является то, что здесь будет формироваться комьюнити лояльных клиентов.

«Самая популярная сегодня история — открытие бизнеса по франшизе. По франшизе проще открыть, чем с нуля, ведь бизнес-процессы все прописаны, маркетинговая стратегия прописана, вам предоставляют даже список поставщиков оборудования и подрядчиков, — говорит Валерий Пиличев. — Юлия выбрала франшизу “Телостроитель”, вместе с основателем франшизы она решила модифицировать её для другой целевой аудитории. В рамках проекта Business-Data заём выдаётся в первую очередь, в кратчайшие сроки, потому что мы считаем, что это первостепенно».

«Развиваться нужно в кризис, — уверена создательница женского фитнес-клуба «Телостроитель Woman» Юлия Дудакова. — Потому что, когда всё хорошо, развиваются все, а когда плохо, развиваются сильные. Мы прошлый клуб открывали в 2015 году тоже в кризис. Поэтому сейчас мне уже не страшно».

Business-Data — антикризисный инструмент Министерства инвестиций и развития Свердловской области и СОФПП, направленный на формирование в небольших городах комфортной среды. На сегодняшний день в Свердловской области открыто 24 бизнеса по этой программе. Проект был запущен в 2019 году и получил первое место в треке «Новые идеи для бизнеса» конкурса «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив, а также вошёл в топ-100 лучших идей России по итогам 2020 года. Аналогов в других регионах страны сегодня нет.

География проекта сегодня охватывает 7 городов: Новоуральск, Каменск-Уральский, Первоуральск, Богданович, Асбест, Краснотурьинск и Нижний Тагил.

Познакомиться с возможностями проекта Business-Data и каталогом проверенных франшиз можно здесь. Также вы можете получить консультацию в центре «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а. Телефон для справок: 8 (3435) 42-18-09.