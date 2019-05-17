В Нижнем Тагиле при благоустройстве Пионерского сквера вырубят 139 тополей

В Нижнем Тагиле при благоустройстве Пионерского сквера по улице Ильича в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды» вырубят 139 старых тополей, 17 деревьев различных пород и 20 метров живой изгороди из акации. Все они попадают в зону производства работ. Об этом говорится в постановлении администрации, опубликованном на официальном сайте Нижнего Тагила. Службе заказчика горхозяйства поручено выполнить утилизацию порубочных остатков, а также произвести работы по озеленению в соответствии с проектом благоустройства.

Многие растущие в сквере деревья и кустарники будут сохранены, утверждают в тагильской мэрии. Кроме того, после окончания ремонта на территории планируется дополнительно высадить 88 лип, 4130 кустов сирени, барбариса и кизильника, обустроить 13,8 тыс. кв. метров газонов и 120 кв. метров цветников.

Реконструкция Пионерского сквера на Вагонке с целью возвращения ему исторического облика уже началась. В центре аллеи останется фонтан, его чашу выложат гранитной плиткой и украсят скульптурными композициями из пяти лягушек, которых сделают из латуни по фотографиям, сохранившимся в архивах тагильчан. Прогулочные дорожки вымостят гранитной плиткой, оборудуют места для отдыха, установят шахматную беседку, скамейки и детские игровые площадки. Для любителей активного образа жизни построят мини-футбольное поле и велосипедную дорожку длиной 695 метров. Общая площадь благоустройства участка составит около 25 тыс. кв. метров.