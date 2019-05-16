Пионерский сквер на Вагонке отремонтируют ко Дню города

На Вагонке началась реконструкция Пионерского сквера по улице Ильича. Работы по благоустройству этого места отдыха ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды.

Концепция реконструкции сквера по просьбе жителей района заключается в возвращении его исторического облика. В центре аллеи останется фонтан, его чашу выложат гранитной плиткой и украсят скульптурными композициями из пяти лягушек, которых сделают из латуни по фотографиям, сохранившимся в архивах тагильчан, сообщает пресс-служба мэрии.

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что общая площадь благоустройства участка составит порядка 25 тыс. кв. метров. В соответствии с проектом прогулочные дорожки вымостят гранитной плиткой, оборудуют места для отдыха, установят шахматную беседку, скамейки и детские игровые площадки. Для любителей активного образа жизни построят мини-футбольное поле и велосипедную дорожку длиной 695 метров. Помимо этого, отремонтируют ограждения и систему наружного освещения.

Будут сохранены растущие в сквере деревья и кустарники, а после окончания ремонта планируется дополнительно высадить 88 лип, 4130 кустов сирени, барбариса и кизильника, обустроить 13,8 тыс. кв. метров газонов и 120 кв. метров цветников.