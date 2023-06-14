В Нижнем Тагиле поймали голубя с биркой из Франции

В минувшие выходные жительница Нижнего Тагила по имени Маруся возле продуктового супермаркета «Монетка» на проспекте Мира, 56а заметила необычного по окрасу голубя. По словам девушки, сначала птица не давалась в руки, но из-за того, что по какой-то причине она не могла взлететь, всё же поддалась. На лапе у пернатого было кольцо с надписью: FR 2023 366363. Женщина выложила фотографию голубя в паблик «Бюро находок — Тагил» в надежде найти его хозяина. Маруся дала птице воду и еду, но через какое-то время голубь вновь улетел.

«Чей птыц? Если где увидите, попробуйте поймать, в принципе, он рук не боится. Может, он и правда из нашей голубятни тагильской, но я не знакома с голубятниками, но буквы “FR” на кольце заинтриговали», — написала тагильчанка.

Как предположили подписчики паблика, возможно, буквы FR означают, что птица прилетела к нам из Франции.

В комментариях под постом неравнодушные подписчики сообщества тоже заинтересовались птицей и начали предлагать помощь. Кто-то даже был готов забрать голубя к себе домой. Тагильчанка написала запрос в «Центр кольцевания птиц России», чтобы по номеру вычислить хозяина. По словам девушки, там ей пообещали дать обратную связь.