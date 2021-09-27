В Нижнем Тагиле появятся ещё семь остановочных комплексов от ИК-12

В Нижнем Тагиле заключённые ИК-12 изготовят для города семь остановочных комплексов для общественного транспорта, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе регионального ГУФСИН. Отмечается, что ранее учреждение уже поставляло подобные комплексы в Новосибирск и Верхотурье.

«В ИК-12 трудоустроены сотни осуждённых. С начала года они произвели продукцию металлообработки, деревянных поддонов, мягкой мебели, топливных гранул — пеллет, подарочной упаковки и товаров широкого потребления на 600 миллионов рублей, превысив показатели прошлого года», — рассказали в ведомстве.

Это не первые остановочные комплексы, изготовленные колонией для города. В начале 2020 года в местах с повышенным пассажиропотоком уже появились пять новых остановок стоимостью 80 тысяч рублей.

В конце 2020 года чиновники отказали депутатам в просьбе предусмотреть деньги в проекте бюджета на 2021 год на покупку современных остановочных комплексов с комфортными зонами ожидания и интерактивными терминалами.

Ранее мы общались с архитекторами, дизайнерами и урбанистами о том, какие должны быть остановки в современном городе и почему намерение чиновников установить в Нижнем Тагиле серые остановки эконом-варианта из 90-х — это очень плохая идея.