«Мы ждём концессии». Мэрия Нижнего Тагила отказалась выделять деньги на новые остановочные павильоны в 2021 году

Тагильские чиновники отказали депутатам в просьбе предусмотреть деньги в проекте бюджета на 2021 год на покупку и установку новых остановочных комплексов в городе. На эти цели требовалось 5,2 млн рублей. Вопрос был поднят сегодня, 10 декабря, на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству её председателем Денисом Корякиным.

«Мы с администрацией ранее договорились о том, что остановочные комплексы городу всё-таки нужны. Была информация о том, что утверждена некая программа до 2024 года, есть график проведения работ по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта павильонами. Но в проекте бюджета на 2021 и последующие годы, который нам представили, эти работы никак не учтены. При этом сумма копеечная», — отметил Денис Корякин.

Народные избранники предлагали мэрии разработать специальную муниципальную программу по установке павильонов и в рамках неё ежегодно закладывать в бюджете города небольшую сумму. Это позволило бы решить проблему с нехваткой комфортных остановочных комплексов в Тагиле в ближайшие годы. Однако администрация пошла иным путём: сейчас она обсуждает возможность заключения концессионного соглашения с представителями екатеринбургской компании, которая занимается установкой современных торгово-остановочных комплексов.

«Есть видение по инвестиционной программе. Работа не брошена, она ведётся. Мы сейчас согласовываем юридическую форму договора. Планируется, что у нас порядка 50 новых остановочных комплексов появится в Нижнем Тагиле в едином стиле. Они будут оцифрованы. У людей появится возможность заряжать там сотовые телефоны, получать информацию о движении транспорта. Те павильоны, которые мы ранее сами установили, от ветра плохо защищают, непонятно, какой у них художественный вид», — прокомментировал ситуацию глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Современные остановочные комплексы, которые планируется установить в Нижнем Тагиле в рамках концессии, имеют комфортную зону ожидания. На остановках можно разместить специальные городские смартфоны. Это интерактивные терминалы нового поколения, с помощью которых жители могут воспользоваться услугами бесплатной телефонии, интернет-связи, навигации. Предполагается, что муниципалитет предоставит в аренду места под размещения комплексов, а инвестор выделит средства на их строительство. Но будет ли точно реализован данный проект и в какие сроки, никто из чиновников пока сказать не может.

Сейчас на территории Нижнего Тагила имеется 396 автобусных и 165 трамвайных остановок. Обустройство остановок общественного транспорта павильонами необходимо для 310 объектов, из них 250 на автобусных маршрутах. Не так давно было установлено пять новых комплексов по 80 тысяч рублей. Они появились в местах с повышенным пассажиропотоком. Изготовили остановочные комплексы заключённые исправительной колонии № 12. МБУ «Сигнал-3» подписало договор с учреждением в 2019 году. Многим жителям города серые остановки «из 90-х» не нравятся. Они плохо укрывают от ветра и дождя, а кроме того, не очень эстетично выглядят.