В Нижнем Тагиле остановки с Wi-Fi и зарядкой для телефонов хотят построить по концессии

Сегодня мэр Владислав Пинаев встретился с представителями екатеринбургской компании, которая занимается установкой современных торгово-остановочных комплексов (ТОК). Так называемые «умные» остановки уже появились в Ижевске, Омске, Челябинске, Сочи и подмосковных Химках. В этом году компания разместит более 150 остановочных комплексов на улицах Екатеринбурга.

Современные остановочные комплексы могут похвастаться комфортной зоной ожидания, здесь можно воспользоваться бесплатным интернетом, сделать телефонные звонки, оплатить сотовую связь и услуги ЖКХ, зарядить свой гаджет. Кроме того, компания предлагает услугу по размещению на остановках городских смартфонов. Это интерактивные терминалы нового поколения, с помощью которых жители могут воспользоваться услугами бесплатной телефонии, интернет-связи, навигации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Реализовать проект в Нижнем Тагиле предлагается на основании концессионного соглашения, в рамках которого муниципалитет предоставит в аренду места под размещения ТОК, а инвестор выделит средства на их строительство. По предварительным данным, на улицах города может быть размещено не менее 50 «умных» остановок.